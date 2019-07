Vuilnisman overleden nadat hij onwel werd tijdens ronde

In Hoeilaart is gisteren een vuilnisman overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn ronde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het gaat om een arbeider van intercommunale Interrand.

De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Over zijn doodsoorzaak is nog niks bekend. “Dat moeten de dokters bekijken, ik wil daar niet over speculeren,” zegt burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) in Het Laatste Nieuws.