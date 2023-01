Vuurwerkverbod op tal van plaatsen overtreden, politie schrijft pv’s uit

In Zaventem hield lang niet iedereen zich tijdens de Nieuwjaarsnacht aan het vuurwerkverbod. In de Heidestraat ontstond er zelfs een handgemeen nadat jongeren een bommetje richting een hond van een van de bewoners had gegooid. “Iets na 1 uur zijn er meldingen binnengekomen van onenigheid in de Heidestraat”, bevestigt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie. “Jongeren en bewoners zouden een discussie gehad hebben over vuurwerkgebruik. Bij één van de meldingen werd gesproken over iemand die een slag had gekregen, maar bij aankomst van de ploegen kon niemand dit bevestigen.” Niemand raakte uiteindelijk gewond.

Volgens Vanderpoel werden in totaal zeven pv's opgesteld voor het afsteken van vuurwerk. In totaal werd ook 216,74 gram pyrotechnisch materiaal in beslag genomen. In Sint-Stevens-Woluwe werd dan weer een vuilnisbak in brand gestoken op de Batticelaan vlakbij een appartementsgebouw. De brandweer moest het vuur komen blussen. In het Pajottenland was er eveneens op heel wat plekken vuurwerkgeknal te horen, maar omdat de politie niemand op heterdaad kon betrappen werden er geen processen-verbaal opgesteld.

In Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel voerde de politie 73 interventies uit, in heel wat gevallen omwille van lawaaioverlast. Op twee plaatsen werden mensen op heterdaad betrapt bij het afsteken van vuurwerken en werd een proces-verbaal opgesteld. Verder moest de politie ook tussenbeide komen bij enkele vechtpartijen in het Halse stadscentrum. Vier mensen werden tijdelijk aangehouden.