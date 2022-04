VVYNN wint Rock Affligem Rock Rally

Vijf bands streden afgelopen weekend tijdens de Rock Rally voor de felbegeerde overwinning. De winnaar opent op 21 mei van op de mainstage dag twee van Rock Affligem. Winnaar VVYNN uit Aalst maakt daarmee de line up voor zaterdag compleet. “Een fantastisch enthousiast publiek zag vijf bands met uitzonderlijke kwaliteiten. Het publiek werd een hele avond getrakteerd. De lat lag verschrikkelijk hoog”, meldt de organisatie.

VVYNN haalde het van Salon Richie, Blind Drift, Devonport en Sustain. “Het is gek dat we de kans krijgen om op Rock Affligem te spelen. Het is één van de eerste festivals die we als tieners bezochten”, laat de band weten. VVYNN staat zaterdag onder meer samen met De Mens, School is Cool en Compact Disk Dummies op de affiche.