Met vakantie gaan naar verre of dure bestemmingen of gewoon een weekje aan zee, is niet voor iedereen weggelegd. De vzw Stapje in de Wereld wil gezinnen met kinderen die het niet breed hebben ook de kans geven om te profiteren van een vakantie of daguitstap. Deze week houdt Stapje in de Wereld een fietsvakantie voor jongeren in Overijse. Dat kamp werd mee mogelijk gemaakt door de financiële steun van Kiwanis Artemis.

Vzw Stapje in de Wereld op kamp in Overijse

Een 12-tal jongeren met hun begeleiders zijn maandag met de fiets vanuit Leuven naar Camping Druivenland gereden in Overijse. Ze proeven er met volle teugen van het kampleven: zelf hun tenten opzetten, helpen met koken, afwassen onder de blote hemel maar vooral plezier maken met leeftijdsgenoten en genieten van de meest uiteenlopende activiteiten. Dat allemaal kan dankzij vzw Stapje in de Wereld. "Stapje in de wereld is een sociaal toeristische organisatie”, legt Anna Missine uit. “Dat wil zeggen dat wij mensen die in kansarmoede leven toch de mogelijkheid krijgen om op vakantie te gaan en hun batterijen op te laden."

Maar koken kost geld, ook op kamp. En dus komt wat extra steun altijd van pas. Kiwanis Artemis Leuven overhandigde daarom vanmorgen een stevige cheque aan Stapje in de wereld. "Met de middelen die we hen schenken gebeuren heel concrete zaken”, vertelt Evelyne Becu van Kiwanis Artemis. “Er worden bijvoorbeeld fietsen aangekocht en hersteld, en dan ter beschikking gesteld van de kinderen.”

Stapje in de Wereld kan gelukkig ook rekenen op de inzet van tientallen vrijwilligers. Zoals Mary bijvoorbeeld, die al als kind meeging op kamp met Stapje in de wereld en nu monitor is. “Als we zien hoe kinderen hier openbloeien, dan geeft dat een fantastisch gevoel”, vertelt ze. “We vragen niet vaak hoe de thuissituatie is, we willen hier vooral een leuke tijd hebben. Maar als ze aangeven dat ze er toch over willen praten, dan kan dat uiteraard.”