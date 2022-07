Wachtrijen keren terug op Brussels Airport: “Alsof mensen vergeten zijn hoe druk het hier kan zijn”

Vorige maand ontving Brussels Airport 1,7 miljoen passagiers. Op sommige dagen vertrekken er meer dan 40.000 passagiers. Dat is nog niet het aantal van voor corona, maar het gaat wel stilaan die kant op. Veel reizigers betekent langere wachttijden aan de check-in balies en de controles en dat vinden nogal wat passagiers niet zo prettig. “Maar in de wachtrij moet staan hoort er nu eenmaal bij”, klinkt het bij Brussels Airport.

Het is druk op Brussels Airport, maar volgens de luchthaven niet abnormaal druk. "We hebben de indruk dat mensen na twee coronajaren vergeten zijn hoe druk het hier kan zijn. In de wachtrij staan is onvermijdelijk",zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. "We vroeger om twee tot drie op voorhand naar de luchthaven te komen, maar passagiers zijn hier soms vijf uur op voorhand. Ze blijven dan rondhangen in de vertrekhal, wat files kan veroorzaken. Wie dan te laat komt, heeft mogelijk niet voldoende tijd om alle controles te doorlopen.”

Brussels Airport heeft daarom nog enkele kleine tips om de stress voor je vlucht tot een minimum te herleiden. “Vooraf parking voor je auto reserveren kan tijd en stress besparen. Het is ook nuttig om al je documenten op voorhand in orde te brengen: sanitaire documenten, paspoorten, alle documenten voor de vlucht en ook dat je handbagage op voorhand goed is gecontroleerd is”, gaat Pierard verder.

Met de huidige tropische temperaturen raken sommige reizigers in de vertrekhal weleens oververhit, sommige figuurlijk, anderen letterlijk. De eerste categorie tracht men in alle kalmte tot rede te brengen, de tweede groep krijgt water. “De temperatuur is normaal goed, maar op warme dagen kan het tijdens drukke momenten warmer worden. Als er abnormaal veel file is, zal er op warme moment water uitgedeeld worden”, besluit Pierard.