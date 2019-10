Walter De Donder (CD&V) blijft achter uitspraken staan

Walter De Donder blijft achter zijn woorden rond migratie staan. Na een reeks uitspraken over de migratiepolitiek in ons land tijdens een ontmoetingsmoment in Villa Molenhof in Roosdaal, staat de kandidaat-voorzitter van de CD&V en burgemeester van Affligem in het oog van de storm.

In de zaal in Roosdaal had De Donder het over 'wijken in Antwerpen en Brussel die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en ingenomen zijn door de anderen.' Uitspraken die heel wat stof doen opwaaien in de Wetstraat en ver daarbuiten. De burgemeester van Affligem moest heel wat kritiek slikken, ook vanuit zijn eigen partij. Extreemrechtse standpunten volgens de ene, een doordachte strategie volgens anderen.

Hoe dan ook, De Donder blijft achter zijn uitspraken staan. In het filmpje zegt dat hij iedereen kansen op integratie in inburgering geven, maar ziet het naar eigen zeggen vaak fout lopen. "Het probleem is een probleem als het ontkend wordt. Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap", reageert De Donder op sociale media."Ik spreek de taal van de straat. Ik doe wat het rapport van de 'twaalf apostelen' staat: helder communiceren."