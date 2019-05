Walter Zinzen: "Winst van Vlaams Belang is de schuld van N-VA"

Walter Zinzen is niet mals voor N-VA. "De winst van Vlaams Belang is veel groter dan iedereen had voorspeld," zegt Zinzen aan RINGtv. "En dat is voor een groot stuk de schuld van N-VA. Zij hebben de mensen bang gemaakt voor anderen die in ons land op zoek zijn naar een beter leven. Dat heeft gepakt, maar de kiezer heeft wel gekozen voor het origineel en heeft z'n stem aan Vlaams Belang gegeven."

Het feit dat in de kieskring Vlaams-Brabant de winst van het Vlaams Belang toch minder groot is, is volgens Zinzen te danken aan de burgemeesters van Vilvoorde en Leuven. "Ridouani in Leuven en Bonte in Vilvoorde hebben als socialistische burgemeesters hier het verschil gemaakt. Zij zijn populair en voeren een goed bestuur. Dat heeft zeker meegespeeld."