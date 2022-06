Wambekenaar Jos Donvil aan hoofd van Trooper

Jos Donvil is de nieuwe CEO van Trooper, het Grimbergse bedrijf dat verenigingen helpt om geld in te zamelen. Donvil was in een vorig leven CEO van RSC Anderlecht.

Jos Donvil, oud-voorzitter van voetbalclub Wambeek-Ternat, hield het in oktober vorig jaar voor bekeken bij RSC Anderlecht. De Wambekenaar wordt nu de nieuwe CEO van Trooper. Het Grimbergse platform dat verenigingen toelaat om geld in te zamelen via online-aankopen van sympathisanten, werd 6 jaar geleden opgericht. Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 2 miljoen euro. Via het platform werd al meer dan 4,5 miljoen euro opgehaald voor verenigingen. “Voor mezelf was de stap logisch”, verklaart Jos Donvil. “Enerzijds ben ik op een moment in mijn carrière waar ik de opgebouwde kennis en ervaring wou delen en dan nog liefst in een start-up omgeving. Anderzijds ben ik altijd al actief geweest in verschillende verenigingen, waardoor ik het reilen en zeilen van verenigingen vrij goed ken. En dan kwam Trooper, een ongelooflijk succesverhaal, met enorm veel potentieel en dynamische mensen die overlopen van enthousiasme. Ik heb niet getwijfeld om hier mee te bouwen aan de verdere groei."