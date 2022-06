Wandeling in Beverbos eindigt voor baasje en hond met bijtwonden van pitbull

Gregory Van Diest (44) en zijn Jack Russell Samy zijn tijdens hun wandeling in het Wemmelse Beverbos aangevallen door een agressieve man die zijn witte Bull Terriër -in de volksmond ook bekend als pitbull- als wapen gebruikte. Het resultaat: Samy kreeg tien hechtingen en Gregory heeft een doorgebeten vinger.

De feiten dateren van vorige zondagavond maar vandaag is Gregory nog altijd diep onder de indruk. “Ik was aan het wandelen met Samy in Beverbos toen ik een koppel tegenkwam: een vrouw met een chihuahua en een man met een pitbull. Ik kruiste die mensen en Samy wilde kennismaken met de chihuahua en sprong erheen. Ik nam hem meteen in mijn armen en stapte verder.”

Dat was niet naar de zin van de man. “Hij eiste excuses”, gaat Gregory verder. “Ik zei hem dat er niets was en ging verder. Dan stond hij plots met zijn aangelijnde Bull Terriër vlakbij mij. Ik had Samy nog in mijn armen. Hij maakte schijnbewegingen om te slaan en liet zijn Bull Terriër aanvallen. Die beet in de linkerachterpoot van Samy. Hij liet niet los. Ik heb mijn hand in de muil van de pitbull moeten wrikken en kon uiteindelijk het pootje loskrijgen. Mijn vinger werd daarbij doorbeten.”

Stampen

Gregory wilde weggaan, maar de man bleef agressief. “Hij riep me in het Frans toe dat het goed is dat ik gebeten werd en hij gaf me nog eens twee stampen”, zucht het slachtoffer. “Ik wilde papieren opmaken voor de verzekering, maar hij dreigde ermee op mijn gezicht te slaan. Daarop stapte ik verder weg. Hij ging terug naar zijn vrouw die hem wilde kalmeren. Dat pakte verkeerd uit. Hij dreigde ermee om haar op haar gezicht te slaan. Ik nam mijn telefoon om de politie te bellen. Toen hij dat zag, liep hij achter mij. Ik liep weg en kwam mensen tegen die ik kende. Dat deed zijn achtervolgingspoging stoppen.”

Tien hechtingen

De mensen schoten Gregory ter hulp en gingen zelf achter de agressieveling aan. “Hij vertrok met zijn vrouw en twee honden met de auto, het was te laat om de nummerplaat te noteren”, gaat Gregory verder. “Ik ben naar de dierenarts gegaan en Samy kreeg tien hechtingen. Gelukkig zijn de spier en ligament in de achterpoot niet geraakt. Ik ging naar het ziekenhuis om mijn vinger te laten verzorgen.”

“Zowel Samy als ikzelf moeten terug op consultatie. Het hele voorval kost ons minstens 500 euro. Het is ook erg dat de politie zei dat ze niet langskwam toen ik ter plaatse belde. Ik moest een afspraak maken om klacht in te dienen. Ik heb dat dan ook gedaan.”

Waarschuwen

Het is met een bang hart dat Gregory met Samy nog in Beverbos gaat wandelen. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak”, zegt hij. “Ik hoop dat die agressieveling niet terugkomt en wil mensen toch waarschuwen als ze er een kalende man van in de veertig met een witte pitbull zien wandelen. Best om die man te mijden. Ik hoop dat hij er niet meer komt.”