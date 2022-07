Warmste 18de juli ooit: woonzorgcentra nemen maatregelen

Het is vandaag de warmste 18de juli sinds het begin van de metingen. Op heel wat plaatsen steeg het kwik tot boven de 30 graden. Op heel wat plaatsen werden de voorbije dagen voorzorgsmaatregelen genomen tegen de hitte. "In deze coronaperiode hadden we altijd gezegd van de vensters open te laten staan, nu moeten ze toe", klinkt het in woonzorgcentrum Hof ter Waarbeek in Asse.

Het is vandaag en morgen verschroeiend heeft. Warme lucht uit het zuiden veroorzaakt een korte hittepiek in ons land, met temperaturen die dinsdag richting 40 graden Celsius kunnen gaan. Dat is niet zonder risico. Vorige week werd daarom de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan van geactiveerd. Bij het ozon- en hitteplan moet er meer aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen. Dat is onder meer het geval voor oudere mensen.

We gaan regelmatig binnen bij de mensen, wanneer iemand suffer is of zich niet goed voelt, gaan we de parameters controleren”, zegt Nathalie Van Hemelrijck, directeur bewonerszorg van Hof ter Waarbeek in Asse. “De airco staat eveneens op. Sommige bewoners zijn dat niet gewoon en doen dan een dikke trui aan of zetten de verwarming aan.”

Ook de buitendeuren zijn op slot omdat bewoners soms zonder begeleiding naar buiten durven te glippen voor een wandeling in de zon. “We passen ook het menu aan. We geven al eens vaker een aardappelsalade, serveren de groenten wat lauwer of een watermeloen in plaats van een taartje”, besluit Van Hemelrijck.