Wasserij kreunt onder energiecrisis: "Water, aardgas én elektriciteit nodig voor het werk"

De economie in onze regio begint te kreunen onder de ongeziene energiecrisis. Dag na dag gaan de prijzen van gas en elektriciteit door het dak. Voor wasserij Strea-Net in Sterrebeek is het duidelijk: het wordt stilaan té duur om nog te werken. Aardgas, water en elektriciteit, ze hebben het allemaal nodig om de zaak draaiende te houden. De wasserij probeert zo zuinig mogelijk te werken, maar ook dan zijn dat maar druppels op een veel te hete plaat.

Bedrijven groot en klein, allemaal kreunen ze onder de energiecrisis. Ook wasserij Strea-Net in Sterrebeek. Het waspoeder: een kwart duurder. Stookolie: dubbel zo duur tegenover vorig jaar. De prijs van elektriciteit: meer dan verdubbeld. “We hebben de coronacrisis nog niet eens verteerd en nu gebeurt dit,” zucht zaakvoerder Frank Aerts. “We hoorden het onlangs van een collega met een iets grotere wasserij. Die had tot voor kort een maandelijks verbruik van 9.000 euro aan gas. Nu is dat gestegen tot maar liefst 60.000 euro. Dat is onhoudbaar.”

Aerts voerde al een tariefverhoging in, “maar we kunnen dat niet blijven doorvoeren naar onze klanten. Er is ook wel ergens een plafond,” vindt hij. “Sowieso kom je voor een voldongen feit te staan: of je hebt nog een fractie van het werk dat je had of je werkt verlieslatend.”

Bij Strea-Net proberen ze zo efficiënt en gecentraliseerd mogelijk de machines te gebruiken, maar er is hulp van de overheid nodig, vindt de zaakvoerder.