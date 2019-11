Waterbeheersingswerken in Herne starten

In Herne starten deze week grootschalige werken aan de Mark. Die moet wateroverlast in het centrum van de Pajotse gemeente verhelpen. De werken zullen enkele maanden duren, maar zijn sterk weersafhankelijk.

De Vlaamse Milieumaatschappij werkte naar aanleiding van de overstromingen in 2010 in Galmaarden en Herne een totaalplan uit. In Galmaarden zijn de werken al een tijdje bezig, in Herne starten ze deze week. Die moeten vooral de woningen uit de Stationsstraat beschermen tegen wateroverlast.

"Tussen de Stationsstraat en de Rendries zal de Mark verlegd worden zodat de beek verder van de huizen komt te liggen. Op die manier komt plaats vrij om bufferzones aan te leggen. Die garanderen de afvoer van het water afkomstig van de woningen en het oppervlaktewater in de tuinen", zegt de gemeente Herne.

Een systeem van waterkeringen moet het waterpeil in de bufferzones controleren. "Verder wordt er ook een verwittingsysteem aangebracht zodat hulpdiensten op tijd verwittigd worden als er wateroverlast dreigt. Om de eigenheid van het landschap te behouden", zullen de nieuwe dijken onverhard worden aangelegd en ingezaaid worden met gras", aldus de gemeente Herne.

De werken moeten in totaal zo'n 60 woningen beschermenten tegen wateroverlast, 40 in Galmaarden en 20 in Herne. Het plan van de Vlaamse Milieumaatschappij bestaat tot slot ook in het aanleggen van twee nieuwe overstromingsgebieden in Herne en één in Galmaarden.