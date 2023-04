Waterbus vervoerde vorig jaar meer dan 45.000 passagiers

De Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel wordt gebruikt voor allerlei verplaatsingen in de Kanaalzone die vlot te combineren zijn met tram-, bus en metrolijnen. De eerste jaren voer de waterbus enkel op dinsdag en donderdag, sinds 2017 vaart hij elke weekdag. Vorig jaar vervoerde de waterbus in totaal 45.535 passagiers. Dat zijn er zo’n 2.000 dan in 2019, voor corona. Tijdens de pandemie werd de capaciteit van de boten fors ingeperkt.

“We zijn heel tevreden met de waterbus”, zegt schepen van Toerisme in Vilvoorde Tine Paredis aan BRUZZ. “Voor het toerisme is het een echte meerwaarde. We zien dat veel mensen hun fiets mee op de boot nemen, om heen te gaan met de boot en met de fiets terug te keren. En ook omgekeerd komen Brusselaars naar Vilvoorde.”