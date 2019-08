Na de zware brand in een loods in Hamme bij Merchtem zijn er in Wemmel problemen met de waterleidingen. De brandweer ging daar toen bluswater oppompen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens watermaatschappij Farys zijn de waterlekken inderdaad het gevolg van de brand.

Waterlekken in Wemmel na zware loodsbrand in Hamme

Bij de brand in een loods in Hamme, waarbij honderden strobalen vuur vatten en twee koeien het leven lieten, had de brandweer een hele dag werk met het blussen van het vuur. Omdat er te weinig bluswater in de buurt was, rukten tankwagens aan die water oppompten in Wemmel en dat vervolgens tot in Hamme brachten.

Daardoor werd in Wemmel tot vijftien keer abrupt het watergebruik gestopt. Dat zorgde volgens Farys voor een hevige terugslag, wat nefast is voor de buizen. Dinsdagavond veroorzaakte dat een eerste waterlek in Wemmel, sindsdien kreeg de watermaatschappij meerdere meldingen. Vandaag voert Farys nog altijd herstellingswerkzaamheden uit in vier straten in Wemmel. “Het blijft afwachten hoe zwaar de leidingen getroffen zijn,” zegt de watermaatschappij in Het Laatste Nieuws.