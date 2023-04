Waterpartij aan Vilvoords Rooseveltplein wordt heraangelegd: 'Hopelijk tegen de zomer klaar'

De juridische procedure rond de aanleg van de waterpartij met fontein op de vernieuwde Rooseveltlaan in Vilvoorde heeft geresulteerd in minnelijke schikking met de aannemer. Het beton werd ondertussen al opgebroken en zal nog opnieuw worden aangelegd. De stad hoopt dat alles zal klaar zijn tegen de zomervakantie.

Op het uiteinde van het Rooseveltplein in Vilvoorde had vandaag al lang water moeten stromen. Helaas liep het vorige zomer grondig mis met de aanleg van de 800 m² grote waterpartij met fontein. Vlak voor het bouwverlof werd de betonnen vloerplaat voor de waterpartij gestort maar die bleek totaal niet de juiste hellingen en afwerkingsniveau te hebben. De aannemer ondernam in augustus meerdere pogingen om het beton aan te passen en te polieren. Helaas zonder positief resultaat. Het stadsbestuur keurde daarop de uitgevoerde werken af en eiste de aanleg van een nieuwe vloerplaat.

De firma die in opdracht van de hoofdaannemer de betonstort voor de vloerplaat uitvoerde, verzette zich tegen de ingebrekestelling. Het kwam tot een rechtzaak, die uitmondde in een minnelijke schikking. “Op de plaats van de fonteinen zou het volstaan om bij te polieren”, zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). “Het beton op de plaats van de waterpartij moest echter worden uitgebroken en opnieuw gestort. De verschillende partijen konden zich daarin vinden.”

Het polieren is ondertussen al achter de rug. “Het beton van de waterpartij is ondertussen ook opgebroken en moet opnieuw worden gestort. Dat beton moet vervolgens nog uitdrogen en het geheel moet nog worden afgewerkt. Het gaat dan zowel over de installatie van de fontein zelf als de plaatsing van betonnen banken eromheen. Dit deel blijft dus zeker afgesloten tijdens de jaarmarkt. Toch hopen we dat alles kan worden opengesteld tegen de grote vakantie zodat we hier in de zomer kinderen kunnen zien spelen. Het waterelement blijft immers één van de speerpunten in de aanleg van de westelijke zijde van de Rooseveltlaan. Het is een verwijzing naar de vroegere drinkplaats aan de Mechelsepoort.”

Aan de andere zijde van de Rooseveltlaan wordt er ondertussen naarstig verder gewerkt om alsnog klaar te geraken tegen de jaarmarkt.