Watertoren Steenokkerzeel verkocht voor 855.000 euro

De watertoren van Steenokkerzeel die tot woning is omgebouwd, is online verkocht voor 855.000 euro. Dat is amper 55.000 euro boven de startprijs. “Je hoopt altijd op meer maar het is een pagina die we omdraaien”, zegt eigenaar Patrick Mets, die zelf 1,5 miljoen euro in de toren investeerde.

De startprijs voor de online verkoop op Biddit bedroeg 800.000 euro. Uiteindelijk werd afgeklopt op een bedrag van 855.000 euro. De eigenaars hadden toch wel op wat meer werd gehoopt. “Bij Biddit is het de bedoeling dat de vraagprijs omhoog gestuwd wordt door biedingen”, legt Patrick Mets uit. “Maar de Covid-periode helpt er natuurlijk niet aan. Mensen zijn veel voorzichtiger en ook banken zijn veel voorzichtiger. Het is altijd zo dat je op meer hoopt. Er zijn wel wat mensen die tegen mekaar hebben opgeboden maar wij weten uiteraard niet hoeveel. Maar we kunnen met dit bedrag leven.”

Tot 2012 was de voormalige watertoren bewoond, maar nadien verhuurden eigenaars Patrick Mets en Valérie Lecherf het unieke gebouw langs de Kortenbergsesteenweg voor bedrijfsevenementen. Begin dit jaar maakte Patrick een carrièreswitch en begon met een tuinaanlegbedrijf. Het plan was om de evenementen geleidelijk aan af te bouwen en de tuinaanleg gradueel op te bouwen. “Maar we zijn echt in snelheid gepakt door corona, waardoor de financiële ruggengraat die de toren voor ons betekende van de ene dag op de andere volledig is weggevallen. We hebben uiteraard al serieuze investeringen in het nieuwe bedrijf gedaan, moeten een huishouden runnen en hebben daarbij dus nog een watertoren die geen euro meer opbrengt maar alleen maar geld kost.” En zo verandert de watertoren nu van eigenaar voor 855.000 euro.