Waterverbruik Colruyt fors gedaald: “Drie olympische zwembaden aan water bespaard”

Het droogterecord in Vlaanderen is gebroken. Zuinig omspringen met water is dan ook de boodschap. Het waterzuiveringsstation dat Colruyt eind vorig jaar op distributiecentrum Dassenveld in gebruik nam, bewijst in dat opzicht zijn nut. De warenhuisketen spaarde de voorbije maanden drie olympische zwembaden water uit. “Tegen 2025 willen we dat de helft van het totale waterverbruik van onze eigen activiteiten uit hemel- en afvalwater komt”, zegt Hoofd Milieu Victor De Meester.