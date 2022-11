Week van het Afvalteam: burgemeester Steven Van Linthout voor een dag vuilnisophaler

Nog tot en met zondag is het de jaarlijkse Week van het Afvalteam. De verschillende intercommunales in onze regio roepen inwoners dan ook op extra te supporteren voor de vuilnisophalers. Burgemeester van Liedekerke Steven Van Linthout gaat nog een stapje verder. Hij ging vandaag mee op ronde.

Gisteren kreeg burgemeester Steven Van Linhout een snelcursus van intercommunale ILvA, vandaag was hij vroeg uit de veren om mee op afvalronde te gaan. “Naar goede gewoonte gaat onze administratie een dagje mee met de laders of aan de slag als parkwachter in het recyclagepark”, klinkt het bij intercommunale ILvA. “De oproep ging dit jaar ook naar lokale besturen om een dagje mee te lopen. Steven ging daar graag op in en draait vandaag in volledige uitrusting en met volle goesting een ronde meed met het afvalteam.”

‘Wat het afvalteam presteert, dat is ook topsport’. Dat is het centrale van de jaarlijkse campagne die de afvalintercommunales op poten zetten. Dat bewijzen ook de cijfers. Zo blijken vuilnisophalers dagelijks meer dan 10 kilometer te lopen in vaak zware weersomstandigheden en zeulen met honderden vuilniszakken of containers. Tel daarbij de tonnen afval die recyclageparkwachters elke dag helpen sorteren. “Wij roepen dan ook graag op om deze bewondering eens uit te spreken. Een ‘goedemorgen’ of ‘dankjewel’ is een eenvoudig gebaar om dit te tonen, maar wordt altijd geapprecieerd”, zegt directeur van Intradura Stephan Verwee.

De afvalintercommunales zelf tonen deze week ook hun bewondering voor het geleverde werk. Zo voorziet Intradura, actief in 19 gemeenten in onze regio, deze week een ontbijt, komt er een frietkraam langs en krijgen de ophalers een leuke attentie.