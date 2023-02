Week van het Witloof: op bezoek bij telers Magnus in Merchtem

Vandaag start de Week van het Witloof, het moment waarop de oer-Belgische topgroente in de kijker wordt gezet. Dat is nodig, want de Belg eet alsmaar minder witloof. Daarnaast worden de witloofboeren met tal van andere uitdagingen, waaronder het klimaat en stijgende energieprijzen. De familie Magnus uit Merchtem gaat heel ver om hun landbouwbedrijf te vernieuwen waar dat nodig is.

De familie Magnus uit Merchtem komt uit een generatie van landbouwers en witlooftelers. Op hun bedrijf experimenteren ze al jaren met nieuwe technieken bij de witloofteelt. “Zo wordt de grond niet gekeerd, maar enkel losgemaakt”, zegt Sam Magnus, bio-ingenieur van opleiding. “Daardoor kan de grond beter regenwater vasthouden, wat zowel de akker als de gewassen ten goede komt.”

Verder wordt er ook duurzaam omgesprongen met water. Het besproeien van de gewassen gebeurt bijna uitsluitend met hemelwater dat doorheen het jaar in grote bassins opgevangen wordt. Daarnaast zoekt het ook technieken om water te besparen. “Zo ontwikkelden we zelf een gigantische gieter die achter de tractor wordt gehangen. De gieter besproeit enkel de rijen waar de zaadjes liggen.”

De voorbije zomer was geen goede witloofteelt voor hen. Het was te droog en te heet waardoor de witloofwortels het moeilijk hadden. Om de grillen van het klimaat op te vangen is er dus ook wat risicospreiding nodig. Als eerste in ons land begonnen ze zoete aardappelen te kweken. “Die doen het net uitstekend in zeer warme temperaturen, waardoor ze hier deels op kunnen terugvallen als de oogst van andere gewassen te lijden heeft onder de hitte”, besluit Magnus.