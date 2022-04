Wemmel huldigt nieuwe Markt in met openingsfeest

In Wemmel wordt de heraangelegde Markt vanavond officieel in gebruik genomen. Dat gebeurt met een groot feest waarop iedereen welkom is. De kasseien zijn vernieuwd, er is plaats voor groen en zitbanken en de fonteinen spuiten weer lustig. Burgemeester Walter Vansteenkiste is tevreden: “We zullen hier geregeld feestelijkheden organiseren.”

De Markt was jarenlang een zorgenkind van de gemeente Wemmel. Bij de oorspronkelijke aanleg in de jaren ’90 werd er gewerkt met halve kasseien, maar die kwamen al snel los te zitten. “We hebben jaren geld gestoken in het herstellen van die kasseien tot een bepaald moment de knoop is doorgehakt om het volledige plein grondig te vernieuwen”, licht burgemeester Vansteenkiste toe.

Op de Markt liggen nu rotsvaste kasseien. Het plein is ook gedeeltelijk onthard, waardoor er meer ruimte is voor groen. Toch is de auto niet volledig van de Markt gebannen, want een ondergrondse parking kwam er niet. “Wij zijn niet gewonnen voor de grote infrastructuurwerken die daarmee gepaard gaan,” aldus Vansteenkiste. “Bovendien is de parkeerdruk hier niet dermate hoog. Iets verderop hebben we nog 130 parkeerplaatsen en op de Markt zelf blijven een 40-tal plaatsen voorzien.”

De nieuwe Markt moet een bruisend belevingsplein worden. De zondagsmarkt is terug, de tweejaarlijkse kermis krijgt er opnieuw een plek en samen met de handelaars wil Wemmel er op regelmatige basis feestelijkheden organiseren. Vanavond zijn alle geïnteresseerden alvast welkom op een groot openingsfeest voor de Markt.