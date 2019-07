Wemmel trakteert inwoners op nationale feestdag

In Wemmel is de nationale feestdag niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het gemeentebestuur nodigde de Wemmelaars uit voor een receptie aan het gemeentehuis. Het was de tiende keer dat Wemmel zo'n drink organiseerde.

21 juli werd in stijl gevierd in Wemmel. Iedere inwoner was vanaf 11u00 welkom op het plein voor het gemeentehuis. Een lekker hapje en drankje, kinderanimatie en een stralende zon in een mooi decor maakten heeft feest compleet.

“Het is stilaan een traditie. Het is de tiende keer dat we het doen. Eén keer per jaar nodigen we alle Wemmelaren uit, telkens op de nationale feestdag. De faciliteitengemeenten zijn eigenlijk een beetje België in het klein. In Wemmel werken we met verschillende taalgroepen samen, ook in de omgang met de burgers. Al is het communautaire gehakketak bij ons toch wel duidelijk weg”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

De Wemmelse burgemeester vindt het belangrijk om de nationale feestdag te vieren. “We blijven voorstander van het unitaire België met één grondwet. Daarin staat de rechtszekerheid van de faciliteitengemeenten ingeschreven. Als we naar confederalisme gaan, maak ik mij ongerust over de toekomst van de faciliteitengemeente”, besluit Vansteenkiste.