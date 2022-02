Wemmelaar fietst elke Belgische gemeente door voor goed doel

Dirk begon dit jaar met een sportief voornemen: de 581 gemeenten van België doorfietsen in evenveel dagen. “Sinds een jaar of twee ben ik een echte fietsfanaat geworden. Vorig jaar had ik een challenge om 10.000 kilometer te fietsen en één deel was daarvan om naar Compostella te gaan. Nu was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging,” legt hij uit. “Het leek me een keer leuk om eens buiten de regio, waar ik de knooppunten ondertussen wel ken, te gaan fietsen en het hele land te gaan ontdekken. Vandaar het idee om te fietsen door alle 581 gemeenten.”

Op 1 januari begon Dirk aan zijn challenge. Op 5 augustus 2023 wil hij heel België gezien hebben vanop de fiets. De Wemmelaar kiest voor zijn avontuur niet de kortste route. Hij hoopt wel de mooiste tocht te maken. Daarvoor kan hij hulp gebruiken. “Ik ga altijd op zoek naar mensen die mij in de regio waar ze wonen of waar ze graag gaan fietsen willen meenemen, zodat ze mij de bezienswaardigheden kunnen laten zien er een beetje over kunnen vertellen.”

Met zijn fietstocht wil Dirk geld inzamelen voor To Walk Again. De organisatie leert mensen onder meer opnieuw stappen met behulp van een robot. Ze organiseert ook vakantiekampen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Dirk wil minstens 5.810 euro inzamelen, 10 euro per gemeente. Daarvan heeft hij nu al bijna een vijfde bijeengekregen. Het avontuur van Dirk kan je volgen op Facebook.