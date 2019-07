Wemmelaars maken zich zorgen om brugleuning boven Ring

Wemmelaars maken zich zorgen over de brugleuning aan de Panoramastraat, een straat boven de Ring rond Brussel. Dat schrijft La Dernière Heure. "Wie ertegen leunt, dreigt naar beneden te vallen", staat te lezen in de krant.

Het is met het blote oog te zien dat de brugleuning aangetast is door corrosie en in slechte staat is. Op sommige plaatsen zou de brugleuning al naar beneden gevallen zijn, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden voor de autobestuurders op de Ring rond Brussel.

De gemeente Wemmel is op de hoogte, maar kan naar eigen zeggen niets doen. "We signaleren het probleem al jaren bij het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor het onderhoud van deze brug. Tot op vandaag is er niets veranderd. We zullen het probleem blijven aankaarten op elke vergadering", zegt burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste in La Dernière Heure.