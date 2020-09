Wemmelse school neemt openluchtklas in gebruik

Sinds 1 september is de openluchtklas in de vorm van een boot in gebruik. “Onze schooltuinleent zich tot veel meer dan gewoon spelen”, vindt directeur van Mater Dei Stefaan Verhas. “Van het idee van een boomhut kwam het idee voor een schip en nu is het een openluchtklas geworden in de vorm van een schip.” Zo’n buitenklas is zeker in tijden van corona erg handig. “Het is gezond voor iedereen, ook voor de juffen is het ideaal want ze kunnen zonder mondmasker rondlopen in de openluchtklas.” Bedoeling is ook om eens het wat kouder wordt, les te blijven geven in de boot. “Naar aanleiding van het Scandinavische model zouden we een oproep kunnen doen aan de ouders dat ze bijvoorbeeld afgedankte skipakjes inzamelen. Die kunnen we dan voorzien bij kouder weer. Als het pijpenstelen regent, zullen we de boot wellicht niet gebruiken. Maar bij koudere temperaturen moet het zeker kunnen.”

Meer hierover in ons nieuws om 18u.