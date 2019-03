Werelddownsyndroomdag: ook Poots paard doet mee

Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor mensen die lijden aan het Syndroom van Down en voor hun zorgverleners. In het licht van de boodschap ‘anders zijn is ok’ werd zelfs het beroemde boerenpaard van Rik Poot in Vilvoorde met verschillende sokken aangekleed.

In heel wat landen werd omwille van de Wereld Downsyndroomdag opgeroepen om sokken in verschillende kleuren te dragen, een symbolische manier om aan te tonen dat het ok is om een beetje anders te zijn. Ook de journalisten van RINGtv doen mee. Maar niet alleen mensen dragen voor deze gelegenheid een bont allegaartje sokken, zo zag onze ploeg vanmorgen op het Heldenplein in Vilvoorde…

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking en enkele typerende uitwendige kenmerken. Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt, in plaats van in tweevoud. Vandaar ook de datum van 21-3 voor 'Wereld Downsyndroomdag'.