Werfbezoek moet Dworpse jeugd warm maken voor techniek en energie

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit Dworp gingen brengen vandaag een werfbezoek aan in Buizingen, waar netbeheerder Elia een ondergrondse hoogspanningslijn aanlegt. “Met het bezoek willen we leerlingen inspireren zodat ze later voor een STEM-opleiding kiezen”, zegt Carolien Pouleyn van Elia.

Momenteel stopt netbeheerder Elia tussen Tubeke en Buizingen zo’n 15 kilometer hoogspanningskabels onder de grond. Arbeiders kregen vandaag bezoek van en groep Dworpse leerlingen. “Met het bezoek leren de leerlingen meer over de technische aspecten van de werken en krijgen ze uitleg over de energietransitie en de uitdagingen die hierbij komen kijken”, zegt Carolien Pouleyn van Elia. "Jongeren leren er met eigen ogen over techniek en energie."

De hoogspanningslijn nadert haar levenseinde en wordt daarom vervangen door een ondergrondse lijn. “Met die lijn kunnen we de bevoorradingszekerheid van de streek verder verzekeren”, aldus Pouleyn. “Nadat de ondergrondse lijn in gebruik wordt genomen, kunnen we de huidige luchtlijn ontmantelen.” Tegen 2025 verdwijnen daardoor tussen Tubeke en Buizingen 29 masten uit het straatbeeld, waarvan 18 in Vlaanderen.