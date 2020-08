Werken Assesteenweg Ternat in laatste rechte lijn

De voorbije drie weken lagen de werken aan de Assesteenweg in Ternat en de Edingsesteenweg in Asse stil door het bouwverlof. Nu dat achter de rug is, gaan de werken de laatste rechte lijn in. “Het fietspad in de rijrichting van Asse wordt afgewerkt, de aannemer plaatst de middeneilanden en tot slot wordt er een nieuwe toplaag aangebracht op de Assesteenweg tussen de rotonde met de Industrielaan en de spooroverweg in Ternat”, legt Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant uit. “Volgens de huidige planning worden beide werven eind augustus afgerond zodat het verkeer er bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september terug op normale wijze kan verlopen. Tot dan is er wel nog sprake van heel wat hinder voor de weggebruikers.”