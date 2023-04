Werken bedreigde architectenwoning gestart: meteen stilgelegd

De politie is tussenbeide gekomen aan de fameuze modernistische woning op de Vaartdijk in Hofstade. Tegen de sloopvergunning van de woning – een van de eerste panden van architect Roger De Winter uit Vilvoorde – is een beroepsprocedure lopende. Desondanks waren toch al werken gestart. Die werden nu stilgelegd.

De sloop van de architectenwoning uit 1956 langs de Vaartdijk zorgt al een poos voor commotie. De woning ‘Vaeck’ staat al een tijdje leeg en is onbewoonbaar verklaard. De gemeente leverde recent een tijdelijke sloopvergunning af.

Maar er kwam heel wat protest los tegen de sloop. Paul De Winter (69), zoon van de architect, hoopt dat er nog een oplossing uit de bus komt. “Het is een pareltje van modernisme”, vertelde hij eerder. “Erfgoed dat gekoesterd moet worden, wat toch een taak is van de overheid.” Volgens de huidige eigenaars is het gebouw in te slechte staat en zou alles renoveren en isoleren veel te duur worden. Het gemeentebestuur lijkt het in de vergunning eens met die analyse.

Maar de tegenstanders lieten zich niet onbetuigd. Er werden ruim 4.000 handtekeningen verzameld en verschillende bezwaarschriften ingediend. “Twee daarvan zijn ontvankelijk verklaard”, zegt Paul De Winter. “Dat betekent dat er nu ongeveer 10 dagen geleden een procedure gestart is die 60 dagen duurt. Daarin mogen er geen handelingen aan het object gebreuren. Anders heeft het geen zin.”

Maar dat liep vrijdag even anders. “We zijn gecontacteerd door een buur. De politie is langs geweest, maar enkel de burgemeester kan die werken stilleggen. We contacteerden haar en er volgde een sereen gesprek. De werken zijn uiteindelijk gestopt.”

Asbest

Dat het enkel om asbestverwijdering ging, vindt De Winter moeilijk te geloven. “Die platen zijn ongeveer 16 jaar geleden tegen de zijgevel geplaatst, dat is niet noodzakelijk asbest. Je kan daar misschien vanuit gaan, maar je moet dan sowieso de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Of dat voldoende gebeurd is, lijkt niet het geval. Ik vind dit eerlijk gezegd nogal brutaal allemaal. Het is gewoon een wetsovertreding.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) bevestigt de tussenkomst. “We hebben daar de politie op afgestuurd, omdat er een paar meldingen waren vanuit de buurt dat er gestart werd met werken”, zegt ze. “Die agenten hebben een controle gedaan en het bleek enkel om het verwijderen van een paar asbestplaten te gaan. Die moeten sowieso verdwijnen. Dat neemt echter niet weg dat we de eigenaar hebben verwittigd dat zijn vergunning op dit ogenblik niet uitvoerbaar is, omdat er nog een beroepsprocedure hangende is.” De asbestverwijdering gebeurde volgens Geerinckx wel reglementair.