Werken op Rooseveltlaan stilgelegd nadat woning dreigt in te storten

In Vilvoorde zijn de werken aan de Franklin Rooseveltlaan tijdelijk stilgelegd nadat een woning in renovatie dreigde in te storten. De omgeving werd verzegeld. Het pand was onvoldoende gestut. Er werd een stabiliteitsingenieur aangesteld.

Even groot alarm maandagnamiddag op de grote werf voor de heraanleg van de Rooseveltlaan. “De aannemer zag opeens een pand in renovatie bewegen door de trillingen van de zware graafmachines”, legt burgemeester Hans Bonte uit. “Meteen werden brandweer en politie erbij gehaald. Het bleek wel degelijk ernstig. Ik heb de omgeving dan ook laten verzegelen in het belang van de openbare veiligheid. Er is sprake van een ernstig stabiliteitsprobleem. Het pand moet veel meer gestut worden.”

Er werd dan ook een stabiliteitsingenieur aangesteld. “Die zal aangeven op welke manier extra ondersteuning kan gegeven worden aan het gebouw vooraleer het veilig kan verklaard worden. De grote werken liggen grotendeels stil. De aannemer wil ook sowieso niet voortwerken op die plek. Hij kon nog wel één dag elders op de werf werken maar dus niet meer aan die kant met de bulldozers, graafmachines en kranen. Ik hoop dat we alle elementen snel op een rij hebben om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

Als dat niet het geval is, dreigen de werken aan de Rooseveltlaan vertraging op te lopen. In het verzegelde pand zijn grote renovatiewerken aan de gang. De achtergevel en de benedenverdieping, waar vroeger een woonst was, worden weggehaald. Beneden zal een winkelruimte met etalage komen en daarboven appartementen.