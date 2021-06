Werken Sasbrug in Ruisbroek eerder klaar dan gepland

De werken aan de Sasbrug in Ruisbroek zijn drie weken eerder klaar dan gepland. Daar werd en veilige oversteekplaats voor fietsers aangelegd. De werken veroorzaakten de voorbije weken nogal wat verkeershinder in Sint-Pieters-Leeuw, onder meer op de drukke Bergensesteenweg.

Normaal zouden de werken aan de Sasbrug klaar zijn tegen 9 juli, maar mede door de het goede weer wordt de brug morgen al opengesteld. Zowel de werken aan de Sasbrug als die iets verderop in Lot moeten het traject van de fietssnelweg F20 veiliger en comfortabeler maken voor fietsers en zo weinig mogelijk conflictsituaties met het autoverkeer. “In Lot komen nog verkeerslichten, in Ruisbroek niet. Verkeersspecialisten oordeelden dat er in Ruisbroek een veel betere zichtbaarheid is op het aankomende verkeer en een lagere snelheid omwille van de twee bochten en de twee verkeersplateau’s, die aan de fietsoversteek vooraf gaan”, laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten.