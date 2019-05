West-Vlaamse kiesaffiches verzeild in Wemmel

Kafka in Wemmel, waar de integrale kandidatenlijst voor de kieskring West-Vlaanderen op de openbare borden belandde. Een tweetalige affiche dan nog. ‘Een fout bij de drukker’, klinkt het bij Binnenlandse Zaken. Maar er was nog een tweede, gevoeliger probleem…

Wemmelaars die willen stemmen op de West-Vlaamse Hilde Crevits (CD&V) of Bart Tommelein (Open Vld) voor het Vlaams Parlement: volgens de officiële uithangborden kan het. De integrale kandidatenlijst van de Kieskring West-Vlaanderen hing in Wemmel plots op aan de officiële borden, in twee talen. Burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel): "Ik heb de affiches meteen laten weghalen. Allicht gebeurde er een verwisseling met de stad Mesen, faciliteitengemeente in de Westhoek, waar de officiële affiches voor de verkiezingen in twee talen zijn gedrukt. Die zijn dan bij ons geraakt door een verkeerde zending van bij de drukker. Uiteindelijk moesten we zélf naar faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode rijden om een juiste versie te hebben van die officiële bekendmakingsaffiche van Vlaams-Brabant. Te gek voor woorden."

Bijkomend euvel rond het verkiezingsdrukwerk; het zinnetje 'Ce document est disponible en français sur simple demande' werd niet afgedrukt op de oproepingsbrief voor de Wemmelaars. Vansteenkiste: "De versturing van die kiesbrieven zonder het Franstalige zinnetje gebeurde volledig buiten onze wil. Toen dat werd opgemerkt, hebben we meteen een bericht geplaatst op de gemeentewebsite. Onze Franstalige inwoners kunnen hun kiesbrief op elk moment inruilen, zoals bij alle andere verkiezingen in Wemmel steeds mogelijk was en is. We vragen wel aan de hogere overheid om de organisatie van verkiezingen en drukwerk voortaan beter te regelen.”

(Foto: Joris Herpol)