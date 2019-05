Weyts over pendelparking Lot: “Grootte wordt nog onderzocht”

Minister Weyts kondigde vorig jaar 14.000 extra parkeerplaatsen voor fiets en auto aan in de Rand rond Brussel. Die moeten een deel van het woon- werkverkeer met de wagen te vervangen door de fiets of openbaar vervoer. 250 extra parkeerplaatsen komen op een nieuwe pendelparking in Lot. Groen Beersel is gekant tegen die plannen.

“We zijn niet tegen bijkomende parkeerplaatsen of fietsstallingen, maar vrezen een aanzuigeffect in Lot, wat meer doorgaand verkeer in de deelgemeente zal brengen. We stellen voor om het extra aantal parkeerplaatsen te spreiden over parkings in Lot, Huizingen en Beersel,” zegt Veerle Leroy van Groen Beersel.

Volgens Groen schuift een studie in opdracht van de Vlaamse overheid 50 parkeerplaatsen naar voor in Lot. Weyts wil het vijfvoudige realiseren in Beersel. “We bekijken de grootte van de parking nog en zorgen zeker voor voldoende groen op en rond de parking,” reageert minister Ben Weyts.

Het alternatief van Groen vindt Weyts geen goed idee. “We kunnen nu eindelijk het tekort aan parkeerplaatsen opvangen in de buurt, net als de bijhorende overlast. Het openbaar vervoer aantrekkelijk maken kan enkel door parkeerplaatsen vlakbij het station, niet honderden meter verder zoals Groen voorstelt,” besluit Weyts.