WhatsApp werkt mee aan zoektocht naar vermiste Théo

WhatsApp verleent z’n medewerking in de zoektocht naar Théo Hayez uit Overijse, de 18-jarige jongen die verdween op reis in Australië. Het bedrijf achter de bekende app doet dat na een oproep van Théo’s vader.

Theo’s vader Laurent Hayez is naar Byron Bay in Australië afgereisd om mee te helpen bij de zoektocht naar zijn zoon Théo. De jongen van 18 uit Overijse is al achttien dagen vermist. Hij werd het laatst gezien op 31 mei toen hij een café uitkwam Byron Bay. Volgens vader Laurent kan de toegang tot de WhatsApp-berichten van zijn zoon een belangrijke doorbraak betekenen in de zoektocht. De man deed daarom een emotionele oproep naar WhatsApp. Het bedrijf laat nu weten dat het z’n medewerking zal verlenen.