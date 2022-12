Wie is de grootste kerstfan van de regio? Marc en Nicole uit Eppegem (3)

RINGtv gaat in deze eindejaarsperiode op zoek naar de grootste kerstfan van onze regio. Dat zouden wel eens Marc en Nicole uit Eppegem in Zemst kunnen zijn. Zij versieren elk jaar hun huis en tuin met miniaturen, zelfgemaakte bloemstukken en heel veel kerstmannen.

Wat ooit begon met één kerstboom is uitgegroeid tot een gigantische kerstbeleving met vooral veel kerstmannen. “Als mijn vrouw wil dansen, dan verwijs ik haar door naar de dansende kerstman die we in huis hebben,” zegt Marc. “En in de kerststal hebben we zatte kerstmannen geplaatst.” Al meer dan tien jaar doen Marc en Nicole er tien dagen over om hun woning en tuin aan te kleden. Dat doen ze trouwens niet alleen voor Kerstmis, ook op andere feestdagen versieren ze hun woning.