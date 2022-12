Wie is de grootste kerstfan van de regio? Roland Kempeneers uit Steenokkerzeel (2)

De kerststal van Roland is wellicht de enige in Vlaanderen met een alarmsysteem. Roland is er dan ook erg trots op, al 29 jaar is zijn kerststal met een allegaartje aan paspoppen en dieren een vaste waarde in Steenokkerzeel. Elk jaar verzint Roland een nieuw verhaal. Wat het dit jaar geworden is, zie je in ons nieuws.