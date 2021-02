Wie heeft wallaby Sam gezien?

In Liedekerke is wallaby Sam huppelend aan het avontuur van zijn leven begonnen. Maar dat is niet naar de zin van zorgboerderij ’t Frambozenhof. Al een week is hij op de dool nadat hij daar ontsnapte. Volgens wallaby-kenners raakte Sam gedesoriënteerd door de sneeuw en daardoor zo opgefokt dat hij wegglipte.

De drie jaar oude Sam ontsnapte vorige week in de nacht van maandag op dinsdag. Sams sporen werden de voorbije dagen opgemerkt in de sneeuw in Liedekerke, Denderleeuw en Ternat. Nu die sneeuw weggesmolten is, wordt de zoektocht alleen maar moeilijker. Zeker omdat een wallaby tot vijf kilometer per dag kan afleggen.

“Het wordt geen makkelijke opdracht om hem te vangen”, laten de eigenaars van de zorgboerderij weten via sociale media. “Je kan hem altijd proberen naar een afgesloten tuin lokken met wat eten, maar Sam is helaas niet zo tam. Een wallaby heeft bovendien heel wat kracht, een stamp kan hard aankomen.”

Sporen van Sam kan je herkennen aan zowel links als rechts een lange poot met daartussen een staart die sleept. Heb jij in jouw buurt zo’n sporen gezien? Neem dan zeker contact op met zorgboerderij ’t Frambozenhof.