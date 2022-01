Wie scoorde het mooiste doelpunt van 2021? Ontdek het hier!

De voorbije weken kon je voor drie doelpunten je stem uitbrengen: voor het punt van Deflem (Voetbalclub Diegem) in de wedstrijd tegen Hades Hasselt, voor het doelpunt van Cocchiere (Tempo Overijse) in de match tegen Melsele of voor dat van Laurent (Wolvertem-Merchtem) in de wedstrijd tegen Oostkamp. Na de stemming is nu duidelijk welk doelpunt jij mee hebt verkozen tot Het doelpunt van 2021.



Winnaar is het doelpunt van Kenneth Laurent. Hij scoorde op 27 november een beauty op het veld van leider Oostkamp. “Dat was echt zijn signature move,” weet ploegmaat Maarten Willems van Wolvertem-Merchtem. “Kenneth trapt vaak van ver. Hij heeft die typische trap, de banaanvorm.”

Deze week verraste onze redactie de voetballer met een mand vol lekkers. En dat kon hij appreciëren. “Het is de eerste keer dat ik zoiets win en dat voelt goed,” reageert Kenneth Laurent.