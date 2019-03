Wielerseizoen start zondag met Brussel-Opwijk

Zondag komen voor de 69ste editie van Brussel-Opwijk 150 renners aan de start. De eerste wedstrijd van het seizoen is 138 km lang, met onderweg enkele beklimmingen en kasseistroken. “Sinds vorig jaar vertrekken we opnieuw uit Brussel, vertelt organisator Igor Van Den Berghe, “we rijden dan via Merchtem terug naar Opwijk en vervolgens naar Asse. Daar doen we drie grote rondes van 25 km. Uiteindelijk gaat de rit terug naar Opwijk, om daar nog plaatselijke rondes van 11 km te rijden.

Ilan Van Wilder

Voor Ilan Van Wilder, die onlangs in Opwijk nog werd uitgeroepen tot sporter van 2018; is het zijn eerste wedstrijd bij de beloften onder 23 jaar. Organisator Van Den Berghe is zijn masseur: “Als Ilan zondag de top-20 rijdt, heeft hij goed gereden. Als hij de top-10 behaalt, heeft hij heel goed gereden,” lacht Van Den Berghe.

Tibo Nevens

Ook regiogenoot Tibo Nevens uit Affligem komt zondag aan de start. Hij traint bijna dagelijks in en rond Opwijk waar de finale wordt gereden. Vorig jaar won hij nog de pelotonsprint.