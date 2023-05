Wijkagenten Merchtem verhuizen naar centrum in strijd tegen vandalisme

Een week geleden nog werd Merchtem geplaagd door vandalisme aan de kerk. Elke dag nemen ook honderden studenten de bus op de plaats waar het nieuwe politiecommissariaat zal komen. “Zo zitten ze met de neus op het doen en laten van jongeren die overlast veroorzaken”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). Momenteel zijn de recherche en de wijkwerking van de politie ondergebracht in het politiecommissariaat in de August De Boeckstraat. Het nieuwe politiecommissiariaat komt in de Bogaerdstraat, dat pal in het centrum en vlak bij de kerk ligt. “Het is geweten dat er ook hangjongeren zijn die baldadigheden uithalen in de buurt van de kerk. Hier hebben onze twee gemeenschapswachten ook al hun kantoor. Die krijgen overigens deze maand nog versterking van een derde gemeenschapswacht.” Volgens burgemeester Mast zal de samenwerking tussen de wijkagenten en gemeenschapswachten beter verlopen als ze samen in één gebouw worden ondergebracht. Tegen 4 juni moeten alle werken achter de rug zijn.