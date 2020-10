Willy Sommers test positief op coronavirus

Overmorgen zou Willy Sommers optreden in CC Strombeek, maar dat concert waarvoor RINGtv tickets mocht weggeven, valt in het water door de verstrengde coronamaatregelen. De Lennikse zanger testte vanmorgen bovendien positief op het coronavirus. Sommers had enkel last van wat spierpijn, maar wou als hartpatiënt geen risico nemen en liet zich testen. Ook door zijn leeftijd, Willy Sommers is 68 jaar, behoort de zanger tot een risicogroep. In februari van dit jaar onderging hij met spoed een hartoperatie in het UZ Brussel.