"Windturbines in Vilvoorde? Graag!"

Zowel de Vilvoordse meerderheid als de oppositie zijn voorstander van windmolens op hun grondgebied. De Vlaamse regering wil de beslissing over het vergunnen van windmolens aan gemeenten overlaten. Een goede zaak vinden ze in de Zennestad. Dat staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Burgemeester Bonte is vragende partij om windturbines te mogen bouwen. Het past alvast in de ‘duurzaamheidsrevolutie’ die het nieuwe stadsbestuur voor ogen houdt. “Ik zie alleen maar voordelen. In de industriezone Cargovil kunnen perfect windmolens ingepland worden. Bovendien vertrekken met de voormalige Electrabelsite en de koeltorens heel wat elektriciteitspilonen vanuit Vilvoorde. De infrastructuur is al aanwezig”, zegt burgemeester Hans Bonte.

Ook de andere meerderheidspartijen en oppositiepartij N-VA zijn gewonnen voor windenergie in Vilvoorde. Alleen is de nabijheid van de luchthaven een probleem. Luchtverkeersleider Skeyes heeft namelijk niet graag windmolens in de omgeving van de luchthaven. Al is daar volgens de stad Vilvoorde wel een oplossing mogelijk. Hij nodigt Skeyes dan ook uit om rond de tafel te gaan zitten. De stad vroeg intussen al een onderhoud met de bevoegde Vlaams minister.