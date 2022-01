WinterFloridylle in Plantentuin Meise: magisch mooi

Al twee weken lang is de Plantentuin ’s avonds geen gewone plantentuin meer, maar een echte lichtjungle. Van gigantische paddenstoelen tot dansende bomen en vierduizend mijmerklokjes, elk onderdeel van de WinterFloridylle is ontworpen door medewerkers van de Plantentuin zelf. “We zijn daar een jaar lang mee bezig,” legt creatief brein Pieter Frank uit. “Eerst verzamelen we ideeën, daarna werken we alles uit. Samen met veel vrijwilligers werken we de productie dan af.”

De WinterFloridylle omvat een parcours van 3,5 kilometer. Behalve de vele lichtobjecten is de muziek langs het parcours speciaal voor dit lichtfeest gecomponeerd. Niemand minder dan Piet Goddaer, beter bekend als Ozark Henry, nam die taak op zich. De WinterFloridylle is een formule die aanslaat. Alle tickets zijn al een hele tijd de deur uit. Een zoveelste opsteker voor de Plantentuin, die dit jaar met meer dan 225.000 bezoekers een recordaantal gasten mocht ontvangen.



