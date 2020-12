Winteropvang voor daklozen geopend in Vilvoorde

Gisteren heeft de stad Vilvoorde de winteropvang voor daklozen geopend in het voormalige Van Helmontziekenhuis. De winteropvang is tot en met 31 maart toegankelijk van 19u30 tot en met 9u. Daklozen kunnen er terecht voor bed, bad en brood. Er is elke nacht plaats voor twaalf personen, twee meer dan vorig jaar.

Vorig jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om de subsidie van 30 000 euro voor de organisatie van de winteropvang stop te zetten. Het stadsbestuur betreurt deze beslissing en besliste om ook dit jaar de winteropvang verder te zetten en dit volledig zelf te financieren.

“Het is onbegrijpelijk dat de hogere overheden hierin niet langer investeren. Dakloosheid is immers een probleem dat de gemeentegrenzen overstijgt”, zegt schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen Fatima Lamarti (sp.a). “Maar we willen ten alle prijzen vermijden dat dakloze mensen hiervan de dupe zijn.”

De opvang werd met een half uur vervroegd zodat daklozen niet te lang op straat moeten wachten. Na 9 uur kunnen daklozen terecht in de lokale dienstencentra en het inloopcentrum van het CAW. De winteropvang wordt georganiseerd in het Van Helmontziekenhuis, dat eerder dit jaar dienst deed als schakelzorgcentrum.

“Daar is voldoende ruimte waardoor cliënten maximum per twee op een kamer liggen. Ook in de ontspanningsruimten kunnen de cliënten ver genoeg van elkaar zitten om de coronamaatregelen te respecteren. Door de extra ruimte is er dit jaar plaats voor twaalf personen in plaats van tien”, aldus Lamarti.