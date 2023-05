Wisselmeerderheid keurt bouwpauze Ternat goed

In Ternat komt er een bouwpauze. Grootschalige projecten zullen er zo goed als zeker geen omgevingsvergunning meer krijgen of worden onderworpen aan extra belastingen. Het voorstel voor de bouwpauze komt van oppositiepartijen N-VA en Open VLD, maar ook meerderheidspartij cd&v en Volks schaart zich achter het idee en keurde de bouwpauze mee goed.

De partijen willen de verstedelijking van Ternat tegengaan en voeren in navolging van heel wat andere gemeenten daarom een bouwpauze in. “De ruimte in Ternat staat vandaag onder enorme druk. De karakteristieken van Ternat, en groene en landelijke omgeving met vlotte verbinding naar bovenlokale voorzieninigen, maken Ternat bijzonder aantrekkelijk om er zich te vestigen en dus ook om gronden te ontwikkelen,” aldus N-VA-fractieleider Sven De Paepe. Ternat zag de voorbije vijf jaar ook het aantal inwoners toenemen met 1.000 personen.

De gemeente Ternat werkt al jaren aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), maar daar wilden oppositiepartijen N-VA en Open VLD niet langer op wachten. “Er is op korte termijn actie nodig. In afwachting van het nieuwe RUP willen we deze bouwpauze inlassen tot eind 2025. Dan moet het nieuwe RUP echt klaar zijn.”

"Geen pauze, maar versnelling nodig"

Opvallend bij het agendapunt over de bouwpauze was dat meerderheidspartij Voor Ternat zich onthield van de stemming. De bouwpauze is dus goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Volgens Voor Ternat is er geen pauze, maar een versnelling nodig. “Wij delen de bezorgdheid over het beschermen van open ruimte en het landelijke karakter van onze gemeente. Maar dit voorstel maakt wonen in Ternat alleen maar duurder en geeft de controle over bouwdossiers uit handen aan de provincie,” klinkt het in een persbericht. De partij stelt zich ook vragen bij het gelijkheidsbeginsel en de wettelijkheid van een bouwpauze.