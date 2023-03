Wolvertem kampioen in eerste provinciale volleybal

De leider start wel furieus en loopt al snel 3-8 uit. Toch laat Opwijk zich niet kennen en gaandeweg komen ze terug tot 17-18. Maar Wolvertem toont zich toch de betere in de eerste set, met een smash via het blok halen ze de eerste set binnen. 21-25 en 0-1.



De thuisploeg speelt dominanter in de tweede set en slaat een kleine kloof 11-8, die kunnen ze doorheen de tweede set uitbouwen tot 21-17. Wolvertem probeert wel nog terug te komen en dat lijkt ook te lukken want in een mum van tijd staat het 24-23. Toch haalt Opwijk de tweede set binnen met 25-23 en zo wordt het 1-1.



Opwijk borduurt verder op dit goede spel in de derde set en ze bouwen meteen een mooie voorsprong uit 11-4. Wolvertem moet zich herpakken en doet dat ook, naar het einde van de set staan de ploegen weer gelijk. 18-18. Een triller kondigt zich aan en de set lijkt maar niet te eindigen. Uiteindelijk weet Opwijk aan het langste eind te trekken met 32-30 en 2-1.



In de vierde set neemt Wolvertem het commando weer over, ze slaan snel een bres 5-12. Ook nu is die voorsprong allerminst geruststellend want Opwijk knokt zich terug tot 20-22. Maar Wolvertem blijft de bovenhand houden en wint met 20-25.



Een vijfde set zal voor de beslissing moeten zorgen en daarin neemt Wolvertem de sterkste start 3-7. Opwijk probeert zich nog een zoveelste keer terug in de wedstrijd te knokken maar de veer lijkt gebroken. Wolvertem stoomt door, wint de vijfde set met 6-15 en is kampioen. Tot grote vreugde van de spelers en alle meegereisde supporters.