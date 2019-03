Woning in Oetingen onbewoonbaar na hevige brand

In Oetingen is een woning onbewoonbaar verklaard na een hevige brand gisterenavond. Een vrouw en haar dochter konden aan de vuurzee ontsnappen.

Rond 23u15 werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een hevige brand in een woning in de Bontestraat in Oetingen. De brandweer van Brabant-West en politie Pajottenland snelden ter plaatse, maar al gauw sloegen de vlammen door het dak van de woning. De hulpdiensten moesten vaststellen dat de eerste verdieping, zolder en dak verloren gingen in de brand. De gelijkvloerse verdieping is getroffen door heel wat water- en rookschade.

Als bij wonder geraakte niemand gewond. Op het moment van de brand waren een vrouw en één van haar dochters aanwezig, maar zij konden zich zelf in veiligheid brengen. Volgens de vrouw ontstond de brand in de badkamer, weet Het Laatste Nieuws. Dat wordt onderzocht.

De woning werd gehuurd door het OCMW van Gooik. Burgemeester Doomst stelde een noodwoning ter beschikking van het getroffen gezin.

foto's: brandweerzone Vlaams-Brabant West/ Tom Vierendeels