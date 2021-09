Woningen Halle-Vilvoorde 13% duurder dan vorig jaar

De woningprijzen in Halle-Vilvoorde blijven stijgen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Statbel. Voor een open bebouwing betaal je in Vlaanderen gemiddeld 365.000 euro, bij ons is dat maar liefst 470.000 euro. In de lijst van tien duurste gemeenten in Vlaanderen, vinden we maar liefst vijf gemeenten uit Halle-Vilvoorde terug.

Voor een open bebouwing betaalde je de voorbije zes maanden in onze regio gemiddeld 470.000 euro. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Een gesloten of halfopen bebouwing kost nu gemiddeld 320.000 euro, tegenover 287.000 euro vorig jaar. Een appartement kost je tegenwoordig 235.000 euro. De eerste zes maanden van vorig jaar was dat 220.000 euro.

“Onze vastgoedmarkt zit in een uitzonderlijke fase”, zei Bart Van Opstal van Notaris.be een tijdje terug. “Misschien is er zelfs sprake van een fear of missing out-effect, waardoor kopers zich extra gretig op vastgoed storten. In het eerste semester van 2021 steeg de vastgoedactiviteit met iets meer dan 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Als de jonge mensen en de investeerders erg actief blijven, blijft het aantal transacties hoog. Dat drijft de prijzen naar boven.”

Om de druk weg te nemen van oververhitte prijzen op de woningmarkt, is vanaf volgend jaar een schatting verplicht voor het verkrijgen van een lening voor een woning. “Er zijn veel redenen voor de stijgende huisprijzen, waaronder de lage rente”, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. “Maar een juiste schatting van de woningprijzen lijkt me een goede zaak. Voor bepaalde woningen, waar bijvoorbeeld nog veel renovatie nodig is, worden onrealistisch hoge prijzen geboden. Deze regelgeving kan daar aan tegemoet komen.”

In de top-10 van duurste gemeenten in Vlaanderen staat Kraainem op plek drie. Je betaalt er bijna 600.000 euro voor een woning. Verder in die top-10 vinden we ook Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Overijse en Linkebeek terug.