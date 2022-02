De woningen in de Vlaamse provinciesteden worden alsmaar duurder. Een huis kopen in Leuven is veruit het duurste. Je betaalde er vorig jaar zo'n 445.000 euro voor een woning. Maar uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat de woningprijzen in onze regio nog duurder zijn.

Woningen in Halle-Vilvoorde nog pak duurder dan in Vlaamse provinciesteden

De federatie voor notarissen berekende dat een woning in Leuven vorig jaar gemiddeld 445.000 euro kostte. Daarna volgen Gent, Antwerpen, Brugge en Hasselt. Maar uit cijfers van Statbel blijkt dat de Vlaamse Rand met een gemiddelde woningprijs van iets meer dan 400.000 euro duurder is dan vier van de vijf provinciesteden. Als regio is Halle-Vilvoorde, met 470.000 euro, zelfs nog duurder dan de stad Leuven. In enkele faciliteitengemeenten betaal je nog eens 100.000 euro meer voor een woning. Notarissen merken nog altijd dat kopers zich gretig op vastgoed storten, en vooral op zoek zijn naar een instapklare woning in de stadsrand met een tuin. Die vele aankopen en het beperkte woningaanbod in Halle-Vilvoorde stuwen de prijzen omhoog.