Woonzorgcentrum Zellik even zonder elektriciteit na waterlek

In Zellik,een deelgemeente van Asse, werd gisteravond een evacuatie van de meer dan 80 bewoners van woonzorgcentrum Spanjeberg op het nippertje vermeden. Oorzaak was een waterlek in de kelder, waardoor er elektriciteitsproblemen waren.

Om zeven uur gisteravond werd de brandweerzone Vlaams-Brabant West opgeroepen voor een persoon die opgesloten zat in de lift van het woonzorgcentrum. De lift zat vast omdat er geen elektriciteit meer was door een waterlek in de kelder. En dus was er even ook geen verlichting noch verwarming. Alles werd in gereedheid gebracht om de 80 bewoners te verhuizen naar andere woonzorgcentra in de buurt. Ook een MUG-arts, het Rode Kruis en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse.

Gelukkig bleek een evacuatie uiteindelijk niet nodig. De brandweer kon het water wegpompen en ook de elektriciteitspanne werd tijdig hersteld. Het is het tweede incident in het Zellikse woonzorgcentrum op enkele weken tijd. Op 17 januari werden er 30 bewoners een tijdje geëvacueerd nadat er felle rookontwikkeling was in het gebouw. Uiteindelijk bleek een defect aan de technische installatie de oorzaak te zijn.