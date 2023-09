World Cleanup Day: Ook in onze regio wordt vandaag zwerfvuil geruimd

Het is vandaag World Cleanup Day. Miljoenen vrijwilligers uit 155 landen bundelen de krachten om de planeet schoon te maken. Ook in ons land engageren honderden organisaties en duizenden vrijwilligers zich om zwerfvuil te ruimen. Onder andere in Ternat en in Wemmel organiseert het gemeentebestuur een actie en wordt er om 10 uur afgesproken aan het gemeentehuis.

In Ternat voorziet het gemeentebestuur afvalzakken, grijpers, handschoenen en indien gewenst fluohesjes voor alle propere burgers die vandaag mee afval ruimen. De opruimactie loopt van 10 tot 12u. Daarna worden alle vrijwilligers uitgenodigd op een kleine receptie.

Ook in Wemmel verzamelen vrijwilligers zich om 10u aan het gemeentehuis om zwerfvuil te ruimen. Maar ook mensen met vragen over afval zijn vandaag welkom in het gemeentehuis. Analyses geven aan dat er veel GFT-afval terechtkomt in de restafvalzak, daarom wil de gemeente sensibiliseren over juist sorteren. Wie langskomt en deelneemt aan de GFT-quiz, krijgt een kleine beloning.